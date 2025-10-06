Epic Games безкоштовно роздає дві незвичайні гри

Цього тижня найбільший ігровий магазин Epic Games Store анонсував роздачу двох ігор. Геймери можуть безкоштовно отримати рольовий клікер Firestone і «виживач» у відкритому світі Nightingale.

«Firestone — це розслаблена казуальна idle RPG, в якій ви збираєте команду героїв і спостерігаєте, як вони автоматично б’ються і приносять нагороди. Навіть коли ви зайняті іншими справами. Ніякого тиску. Просто прогрес, здобич — і, можливо, випадковий дракон», — з опису Firestone.

«Nightingale — це гра з елементами крафту і виживання у відкритому світі, де на вас чекають пригоди в таємничих і небезпечних Царствах Фей. У ролі відважного мандрівника по Царствах ви будете перемагати жахливих ворогів, виживати в несприятливих умовах і будувати хитромудрі маєтки в приголомшливому фентезійному світі Гасламп», — з опису Nightingale.

У Steam у тайтлів досить багато позитивних відгуків і рецензій. Ігри можна забрати на акаунт до вечора 9 жовтня.