S.T.A.L.K.E.R. 2 вразив експертів якістю картинки

Аналітик Digital Foundry Джон Ліннеман протестував демонстраційну версію S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Xbox на презентації Gamescom 2024 і залишився задоволений якістю проєкту. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X (раніше Twitter).

«Грав у S.T.A.L.K.E.R. 2 на справжньому Xbox Series X – технічно все дуже добре! Я вражений. Напрочуд гарна якість зображення», – зазначив Ліннеман.

Відомо, що на флагманській версії Xbox Series X гра працює при 60 кадрах на секунду. У збірці, представленій студією GSC Game World на Gamescom 2024, був доступний тільки один режим продуктивності, орієнтований на частоту кадрів. Режиму з пріоритетом якості зображення не було.

З технічної точки зору гра справила на Ліннемана сильне враження. Він не зіткнувся з пригальмовуваннями або багами під час гри. Однак він помітив, що девайс Xbox Series X, на якому він грав, сильно нагрівся.

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 заплановано на 20 листопада 2024 року для ПК і Xbox Series X/S.