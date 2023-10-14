Опубліковано список нових безкоштовних ігор для PlayStation

Компанія Sony розкрила назви нових ігор, які в жовтні 2023 року безкоштовно дістануться передплатникам деяких тарифів PS Plus. Інформація про це з’явилася в офіційному блозі PlayStation.
Загалом каталог безкоштовних ігор у жовтні поповниться 11 проєктами. До їх числа увійшли Gotham Knights, Dark Pictures: House of Ashes, Disco Elysium: The Final Cut, Alien Isolation, FAR: Changing Tides, Outlast 2, Gungrave G. O. R. E., Elite Dangerous, Eldest Souls, Dead Island: Definitive Edition і Roki.
Усі перераховані ігри стануть доступні для вільного скачування 17 жовтня 2023 року. Для доступу до них користувач PlayStation повинен мати активну підписку PS Plus з тарифом Extra, Premium або Deluxe.
Окремо для передплатників PS Plus Premium буде розширено каталог класичних тайтлів. До нього увійдуть файтинги Tekken 6 і SoulCalibur: Broken Destiny, а також гра для вечірок Ape Escape Academy і пазл IQ Final.
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