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Опубліковано список нових безкоштовних ігор для PlayStation

PlayStation: Gotham Knights і ще 10 ігор з'являться в бібліотеці PS Plus у жовтні

14.10.2023
1 хвилина на прочитання
Gotham Knights

Компанія Sony розкрила назви нових ігор, які в жовтні 2023 року безкоштовно дістануться передплатникам деяких тарифів PS Plus. Інформація про це з’явилася в офіційному блозі PlayStation.

Загалом каталог безкоштовних ігор у жовтні поповниться 11 проєктами. До їх числа увійшли Gotham Knights, Dark Pictures: House of Ashes, Disco Elysium: The Final Cut, Alien Isolation, FAR: Changing Tides, Outlast 2, Gungrave G. O. R. E., Elite Dangerous, Eldest Souls, Dead Island: Definitive Edition і Roki.

Усі перераховані ігри стануть доступні для вільного скачування 17 жовтня 2023 року. Для доступу до них користувач PlayStation повинен мати активну підписку PS Plus з тарифом Extra, Premium або Deluxe.

Окремо для передплатників PS Plus Premium буде розширено каталог класичних тайтлів. До нього увійдуть файтинги Tekken 6 і SoulCalibur: Broken Destiny, а також гра для вечірок Ape Escape Academy і пазл IQ Final.

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14.10.2023
1 хвилина на прочитання
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