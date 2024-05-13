Власники iPhone отримали доступ до ігор від PlayStation

В App Store з’явився безкоштовний емулятор PlayStation 1 під назвою Gamma, який дає змогу користувачам iPhone, які не мають джейлбрейка, грати у свої улюблені ігри для оригінальної консолі Sony. Про це повідомляє видання The Verge.

Розроблений програмістом ZodTTD (Бенджамін Старк), відомим розробником емуляторів, Gamma пропонує функції, як-от підтримка Bluetooth-контролерів і клавіатур, екранні скіни, які можна настроювати, синхронізація з Google Drive і Dropbox для резервного копіювання файлів ігор, а також збереження прогресу.

Емулятор Gamma

Емулятор Gamma має версії для iPhone та iPad і не потребує пошуку файлів BIOS для запуску ігор. Незважаючи на проблеми з увімкненням деяких проєктів, більшість, як пише The Verge, вмикаються без проблем.

До Gamma Бенджамін Старк створив такі емулятори для iPhone, як TurboGrafx-16 і N64 у 2008 і 2009 роках відповідно. Він також розробив емулятор PSX4Droid для Android, але Google видалила його з Google Play у 2011 році.