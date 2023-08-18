Twitter вимагатиме від користувачів фото паспорта або водійського посвідчення

Соціальна мережа Ілона Маска X (раніше Twitter) працює над функцією перевірки особистості за допомогою фотографії посвідчення особи. Про це повідомляє портал Engadget із посиланням на дослідника Німа Оуджі.

Оуджі, який спеціалізується на вивченні функцій в X, що ще не вийшли, уперше помітив значок “ID verified” у профілі Маска цього місяця. Тепер він виявив відповідний пункт у застосунку з докладним описом роботи нововведення, що вказує на швидкий запуск функції.

“Підтвердіть свій обліковий запис, надавши посвідчення особи державного зразка. Зазвичай це займає близько 5 хвилин”, – свідчить опис. Там же зазначено, що крім фотографії паспорта користувачеві потрібно буде зробити селфі разом із документом.

Партнером X у перевірці особистості виступатиме компанія Au10tix. Зазначається, що передана для перевірки інформація буде видна як Au10tix, так і X. Причому соціальна мережа збереже зображення посвідчення особи, включно з біометричними даними, на термін до 30 днів і використовуватиме ці дані з метою безпеки.

Поки невідомо, чи буде ідентифікація профілю за паспортом обов’язковою і які переваги матимуть верифіковані профілі. Однак, судячи з усього, вже скоро в соціальній мережі Ілона Маска запрацює новий спосіб підтвердження свого профілю. Наразі користувачам доступна лише платна верифікація в підписці X Premium, раніше відома як Twitter Blue.