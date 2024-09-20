Заявка на видалення профілю сформована: в Україні новий розвод в Telegram

Шахраї вигадують дедалі нові способи обману. А нам що залишається робити? Тільки запам’ятовувати їхні схеми і зберігати пильність, навіть якщо дзвінок (або повідомлення) пролунає серед ночі.

Останнім часом користувачі Telegram стали отримувати спам-розсилку нібито від служби підтримки про те, що ними була оформлена заявка на видалення профілю. Для скасування процедури пропонувалося перейти за посиланням на фішингову сторінку або інтернет-ресурс (повністю ідентичним дизайну самого Telegram). Далі ввести номер телефону і код безпеки. Після введення цих даних акаунт переходить під контроль шахраїв.

Варто запам’ятати, що платформа месенджера не передбачає видалення акаунта через службу підтримки. Акаунт може бути видалений тільки з ініціативи його власника.