Xiaomi назвала 18 смартфонів, які першими отримають глобальну MIUI 14

На презентації флагманів Xiaomi 13 китайський гігант оголосив графік випуску оновлень MIUI 14 для своїх смартфонів. Хто отримає їх першим?

Йдеться про глобальну версію прошивки, яку до кінця першого кварталу (тобто до 31 березня ) отримають усі флагмани 2022 та 2021 року випуску, а також ряд моделей сімейства Redmi. Що цікаво, серед перших оновлять навіть бюджетний Redmi 10. Графік апдейтів для інших моделей буде опублікований пізніше. Швидше за все, після завершення першої фази.

Список смартфонів Xiaomi та Redmi, які першими отримають оновлення до MIUI 14

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12 Lite, 12T і 12T Pro,

Xiaomi 11T i 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE,

Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Lite,

Redmi Note 11 Pro+ 5G,

Redmi Note 10 Pro,

Redmi Note 10,

Redmi 10 5G.

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