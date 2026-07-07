Android може показувати портфель біля іконок програм: коли це нормально, а коли варто перевірити телефон

Користувачі Android іноді помічають невеликий значок портфеля біля іконок застосунків або в рядку стану. Це не помилка системи й не ознака вірусу. Найчастіше такий символ означає, що на смартфоні активний робочий профіль.

Робочий профіль в Android потрібен для розділення особистих і корпоративних даних. Наприклад, на одному смартфоні можуть бути дві версії Gmail, Chrome, Google Drive або іншого застосунку: одна — особиста, інша — робоча. Саме робочі застосунки позначаються іконкою портфеля.

Google у своїй довідці пояснює, що застосунки з робочого профілю спеціально маркуються значком портфеля, щоб користувач міг відрізнити їх від особистих. Такі програми зазвичай розміщуються в окремій вкладці Work або «Робота» в меню застосунків.

Навіщо потрібен робочий профіль

Робочий профіль часто використовують компанії, які дозволяють працівникам користуватися власним смартфоном для робочих завдань. У такому режимі корпоративні застосунки, пошта, документи й налаштування безпеки відокремлюються від особистих фото, месенджерів і файлів.

Android Enterprise також пояснює, що Work Profile дозволяє компанії керувати робочими даними, але не втручатися в особисту частину смартфона. Організація може видалити робочий профіль або робочі застосунки, не стираючи особисті дані користувача.

Для користувача це зручно тим, що роботу можна тимчасово «поставити на паузу». Якщо вимкнути робочий профіль, робочі застосунки перестануть надсилати сповіщення, працювати у фоні та витрачати заряд. При цьому особисті програми продовжать працювати як зазвичай.

Чи варто хвилюватися

Якщо смартфон видала компанія або ви самостійно підключали корпоративну пошту чи MDM-профіль, значок портфеля є нормальним. Він лише показує, що конкретний застосунок працює у робочому середовищі.

Інша ситуація — якщо смартфон купили вживаним, а на ньому вже є робочий профіль, незнайомі корпоративні застосунки або обмеження в налаштуваннях. У такому разі варто перевірити, чи не залишився пристрій прив’язаним до попередньої організації.

Зазвичай робочий профіль можна знайти в налаштуваннях Android у розділах «Паролі й акаунти», «Облікові записи», «Безпека» або «Робочий профіль» — назви можуть відрізнятися залежно від виробника смартфона. Якщо це ваш особистий пристрій і робочий профіль вам не потрібен, його можна видалити, але перед цим краще переконатися, що там немає важливих робочих даних.

Головне: значок портфеля сам по собі не означає стеження або зараження смартфона. Це системне позначення Android для робочих застосунків. Але якщо ви не знаєте, звідки він з’явився, варто перевірити налаштування акаунтів і профілів на пристрої.