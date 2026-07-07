Android может отображать портфель рядом со значками приложений: когда это нормально, а когда стоит проверить телефон

Пользователи Android иногда замечают небольшой значок портфеля рядом с иконками приложений или в строке состояния. Это не системная ошибка и не признак вируса. Чаще всего такой значок означает, что на смартфоне активен рабочий профиль.

Рабочий профиль в Android нужен для разделения личных и корпоративных данных. Например, на одном смартфоне может быть две версии Gmail, Chrome, Google Drive или другого приложения: одна — личная, другая — рабочая. Именно рабочие приложения обозначаются значком портфеля.

Google в своей справке объясняет, что приложения из рабочего профиля специально помечаются значком портфеля, чтобы пользователь мог отличить их от личных. Такие приложения обычно размещаются в отдельной вкладке «Work» или «Работа» в меню приложений.

Зачем нужен рабочий профиль

Рабочий профиль часто используют компании, которые разрешают сотрудникам использовать личные смартфоны для выполнения рабочих задач. В таком режиме корпоративные приложения, почта, документы и настройки безопасности отделяются от личных фотографий, мессенджеров и файлов.

Android Enterprise также поясняет, что Work Profile позволяет компании управлять рабочими данными, но не вмешиваться в личную часть смартфона. Организация может удалить рабочий профиль или рабочие приложения, не удаляя личные данные пользователя.

Для пользователя это удобно тем, что работу можно временно «поставить на паузу». Если отключить рабочий профиль, рабочие приложения перестанут отправлять уведомления, работать в фоновом режиме и расходовать заряд. При этом личные приложения будут продолжать работать в обычном режиме.

Стоит ли волноваться

Если смартфон выдан компанией или вы самостоятельно подключили корпоративную почту или MDM-профиль, значок портфеля — это нормально. Он просто указывает, что данное приложение работает в рабочей среде.

Другая ситуация — если смартфон был куплен б/у, а на нём уже есть рабочий профиль, незнакомые корпоративные приложения или ограничения в настройках. В таком случае стоит проверить, не осталось ли устройство привязанным к предыдущей организации.

Обычно рабочий профиль можно найти в настройках Android в разделах «Пароли и аккаунты», «Учетные записи», «Безопасность» или «Рабочий профиль» — названия могут отличаться в зависимости от производителя смартфона. Если это ваше личное устройство и рабочий профиль вам не нужен, его можно удалить, но перед этим лучше убедиться, что там нет важных рабочих данных.

Главное: значок портфеля сам по себе не означает слежку или заражение смартфона. Это системный значок Android для рабочих приложений. Но если вы не знаете, откуда он взялся, стоит проверить настройки учетных записей и профилей на устройстве.