Instagram, TikTok и YouTube проверили на безопасность для детей: результаты вызывают беспокойство

Социальные сети могут обеспечивать меньшую защиту детей, чем обещают сами платформы. Новое исследование американских специалистов показало, что значительная часть функций безопасности в популярных сервисах либо не работает так, как заявлено, либо слишком сложна для использования самими детьми.

Речь идет о проверке Instagram, Snapchat, TikTok и YouTube. Авторы отчета Cybersafety Research Center протестировали 86 функций, призванных защищать несовершеннолетних пользователей от нежелательных контактов, вредоносного контента и других рисков. По результатам проверки 51 функция не прошла тестирование.

Как проверяли социальные сети

Исследователи создавали тестовые аккаунты детей, подростков и взрослых и проверяли платформы в нескольких сценариях. Среди них — обычное использование социальной сети ребенком, попытка подростка обойти ограничения, а также попытка взрослого вступить в контакт с несовершеннолетним пользователем.

Функцию считали проблемной, если она не выполняла заявленную роль, отсутствовала на платформе или была настолько глубоко спрятана в настройках, что ребенок вряд ли смог бы легко её найти.

В качестве примеров исследователи привели возможность находить молодых пользователей в Snapchat без достаточных ограничений, а также появление опасных или деликатных подсказок в TikTok при поиске тем, связанных с расстройствами пищевого поведения.

Компании не согласились с выводами

Представители платформ опровергли часть выводов исследования. В компаниях заявили, что авторы отчета, возможно, неверно истолковали работу отдельных функций или не учли имеющиеся инструменты родительского контроля.

В то же время исследователи подчеркивают, что проверяли именно те механизмы, которые должны работать непосредственно для детей и подростков. По их мнению, защитные функции должны быть включены по умолчанию, легко находиться в интерфейсе и реально блокировать риски, а не просто выглядеть убедительно в описаниях компаний.

Результаты исследования вновь обостряют дискуссию об ограничениях в социальных сетях для детей. В разных странах уже обсуждают или вводят более строгие правила для несовершеннолетних пользователей. Новый отчет показывает, что одних настроек безопасности может быть недостаточно, если они не работают в реальных ситуациях.