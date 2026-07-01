Instagram, TikTok і YouTube перевірили на безпеку для дітей: результати насторожують

Соцмережі можуть гірше захищати дітей, ніж обіцяють самі платформи. Нове дослідження американських фахівців показало, що значна частина функцій безпеки в популярних сервісах або не працює як заявлено, або надто складна для використання самими дітьми.

Йдеться про перевірку Instagram, Snapchat, TikTok і YouTube. Автори звіту Cybersafety Research Center протестували 86 функцій, які мають захищати неповнолітніх користувачів від небажаних контактів, шкідливого контенту та інших ризиків. За результатами перевірки 51 функція не пройшла тестування.

Як перевіряли соцмережі

Дослідники створювали тестові акаунти дітей, підлітків і дорослих та перевіряли платформи в кількох сценаріях. Серед них — звичайне користування соцмережею дитиною, спроба підлітка обійти обмеження, а також спроба дорослого контактувати з неповнолітнім користувачем.

Функцію вважали проблемною, якщо вона не виконувала заявлену роль, була відсутня на платформі або була настільки глибоко захована в налаштуваннях, що дитина навряд чи змогла б легко її знайти.

Серед прикладів дослідники назвали можливість знаходити молодих користувачів у Snapchat без достатніх обмежень, а також появу небезпечних або чутливих підказок у TikTok під час пошуку тем, пов’язаних із розладами харчової поведінки.

Компанії не погодилися з висновками

Представники платформ заперечили частину висновків дослідження. У компаніях заявили, що автори звіту могли неправильно трактувати роботу окремих функцій або не врахувати наявні батьківські інструменти контролю.

Водночас дослідники наголошують, що перевіряли саме ті механізми, які мають працювати безпосередньо для дітей і підлітків. На їхню думку, захисні функції мають бути ввімкнені за замовчуванням, легко знаходитися в інтерфейсі та реально блокувати ризики, а не лише виглядати переконливо в описах компаній.

Результати дослідження знову підсилюють дискусію про обмеження соцмереж для дітей. У різних країнах уже обговорюють або впроваджують жорсткіші правила для неповнолітніх користувачів. Новий звіт показує, що самих налаштувань безпеки може бути недостатньо, якщо вони не працюють у реальних сценаріях.