Затримання Павла Дурова створило нову серйозну проблему для Telegram

Вельми прибутковий вихід Telegram на біржу опинився під загрозою після затримання Павла Дурова, пише The Financial Times. Як зазначає видання, в інтерв’ю в березні засновник Telegram розмірковував на тему IPO, називаючи оцінку в 30 і більше мільярдів доларів. Тепер експерти висловлюють сумніви, вважаючи, що потенційних інвесторів можуть відлякати висунуті проти компанії та її засновника звинувачення.

Зокрема, наголошується, що навряд чи багато хто захоче бути пов’язаним із проєктом, поруч із назвою якого фігурують можливе поширення інформації про насильство над дітьми, шахрайство і нескінченна реклама засобів для схуднення. Ті самі експерти, втім, мовчать про подібні проблеми на інших популярних інтернет-майданчиках.

Те, що відбувається зараз, пише The Financial Times, може мати катастрофічні наслідки для імовірно запланованого у 2026 році виходу Telegram на біржу. Причиною ж вважають бажання Дурова наростити фінансові показники месенджера: за даними FT, 2023 рік закінчився для компанії збитками в $173 млн. після сплати податків з обсягами операційних витрат у $108 млн.

Наразі Telegram, продовжує FT, повністю належить Павлу Дурову. Його компанія залучила $2,4 млрд у вигляді боргового фінансування з погашенням у 2026 році.

Зараз Павло Дуров перебуває у Франції, бізнесмена відпустили під заставу в п’ять мільйонів євро, йому заборонено залишати територію країни. Днями повідомлялося, що влада Франції видала ордер на арешт Павла Дурова і його брата Миколи ще в березні 2024 року, йому, імовірно, закидають, зокрема, відмову від співпраці з правоохоронцями під час розслідування випадків поширення дитячої порнографії.