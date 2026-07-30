Winamp в очередной раз возрождают: теперь из легендарного плеера сделают стриминговый сервис

Культовый медиаплеер Winamp готовится к очередному возвращению. На этот раз компания заключила стратегическое партнерство со стриминговым сервисом Deezer: обновленный плеер со встроенным стримингом и платной подпиской обещают выпустить в первой половине 2027 года.

Что будет внутри

Согласно условиям соглашения, Deezer предоставит Winamp свою технологию в формате white label и музыкальный каталог, при этом сам плеер сохранит собственный бренд и интерфейс. Новый Winamp должен объединить в одном приложении премиальный стриминг, локальную музыкальную библиотеку, интернет-радио, подкасты и облачные коллекции пользователя — с фирменной возможностью кастомизации, которой плеер славился ещё во времена сменных «скинов».

В компании утверждают, что готовят «принципиально иной опыт по сравнению с нынешними стриминговыми платформами», однако подробности модели подписки пока не раскрывают. Козырем Winamp называет аудиторию: по собственным данным, настольным плеером до сих пор активно пользуются более 40 миллионов человек.

Долгая история возвращений

Для Winamp, который появился ещё в 1997 году и в нулевых был синонимом цифровой музыки, это далеко не первая попытка вернуться на рынок. В разные годы плеер пытались перезапустить с интеграцией NFT и Web3, в 2023 году его переориентировали на музыкантов и авторов контента — без заметного успеха, а в 2024 году код плеера открыли для сообщества, правда, с такими лицензионными ограничениями, что полноценная разработка энтузиастами оказалась невозможной.

Против кого будет играть «лама»

Новому сервису придётся конкурировать с Spotify, Apple Music и YouTube Music — игроками, которые давно поделили между собой рынок стриминга. Расчет, очевидно, делается на ностальгию и нишу пользователей, которые хотят хранить локальную коллекцию и пользоваться стримингом в одном приложении. Хватит ли этого, чтобы легендарная «лама» снова лихо размахивала хвостом, станет ясно после релиза — до него ещё как минимум полгода.