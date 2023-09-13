На iPhone 15 Pro вийдуть популярні консольні ігри з якісною графікою

iPhone 15 Pro та 15 Pro Max отримали найновіший процесор A17 Pro з шістьма графічними ядрами та підтримкою технології рейтрейсингу, який дозволяє смартфонам запускати навіть найсучасніші відеоігри з консольною якістю графіки.

Для демонстрації ігрових можливостей iPhone 15 Pro та 15 Pro Max компанія Apple попросила ігрові студії портувати на iOS такі сучасні проекти, як Death Stranding (2019), ремейк Resident Evil 4 (2023) і Resident Evil Village (2021). Всі ці ігри стануть доступними в App Store до кінця 2023 року. Пізніше, у першій половині 2024 року, на iPhone разом з іншими ігровими платформами вийде також Assassin Creed Mirage.

Apple представила iPhone 15 Pro та 15 Pro Max 12 вересня 2023 року. Однією з головних особливостей новинок є згаданий вище процесор A17 Pro. A17 Pro став першим у світі чіпом, виконаним за тринанометровим техпроцесом. Саме він, як заявила Apple, дозволив перетворити iPhone 15 Pro і 15 Pro Max на найпотужніші ігрові смартфони у світі.

Нові смартфони Apple надійдуть у продаж 22 вересня. Проте вже зараз у США, Україні та інших країнах на новинки можна оформити попереднє замовлення.