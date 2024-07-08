Гру від творців Genshin Impact за два дні завантажило 50 млн людей

За два дні після релізу рольовий екшен Zenless Zone Zero від китайської студії HoYoverse набрав 50 млн завантажень по всьому світу.

Розробники зазначили, що успіх гри став можливим завдяки очікуванню та підтримці ігрової спільноти. На знак подяки всім гравцям буде надано нагороду у вигляді 1600 поліхромів протягом наступних 24 годин.

Студія HoYoverse заявила, що продовжить працювати над поліпшенням різних елементів гри на основі зворотного зв’язку від гравців. Серед планів розробників – створення “хмарної” версії екшен-RPG.

Гра доступна на платформах ПК, PlayStation 5, iOS та Android.

Zenless Zone Zero – це безкоштовна рольова гра в жанрі екшен-RPG, розроблена і видана miHoYo в материковому Китаї.

У Zenless Zone Zero гравець бере на себе роль Проксі, персонажа, який допомагає іншим досліджувати ворожі альтернативні виміри, звані Порожніми. У міру просування Проксі набиратиме нових членів у свою групу, продовжуючи боротися з ворогами. Крім Проксі, гравці також використовують помічників, відомих як Бенгбу.