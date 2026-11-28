Китайські вчені створили водний цинковий акумулятор, який працює за температури −50 °C. Найцікавіше в ньому електроліт. Його основою стала звичайна вода із солоного озера, яку дослідники не очищали, а використали як вихідний компонент.

Розробку представила команда Хуацзюня Тяня з Північнокитайського університету електроенергетики разом із колегами з Університету національностей Цинхаю та Пекінського хіміко-технологічного університету. Результати опубліковані в журналі Journal of the American Chemical Society.

Чому водні акумулятори бояться морозу

Акумулятори з водним електролітом вважають простішою, дешевшою та безпечнішою альтернативою літій-іонним. Вони не горять і не потребують дорогих органічних розчинників. Проте в холоді мають очевидну проблему, адже вода замерзає, а рух іонів сповільнюється настільки, що батарея перестає нормально працювати.

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Солона вода сама по собі замерзає гірше, ніж прісна, адже розчинені солі заважають утворенню льоду. Але є й зворотний бік. Хлориди та інші іони прискорюють корозію цинкового електрода, а цинк під час заряджання осідає нерівномірно й утворює дендрити. Ці гострі розгалужені нарости можуть спричинити коротке замикання.

Солоне озеро Чака в китайській провінції Цинхай. Ілюстративне фото: Wikimedia Commons

Як вирішили проблему

Дослідники змішали озерну воду в рівних пропорціях із пропіленгліколем, тобто антифризом, і додали цинкову сіль. Лабораторні тести та комп’ютерне моделювання показали, що пропіленгліколь змінює взаємодію молекул води з іонами цинку. Це не дає електроліту замерзнути й пригнічує небажані побічні реакції.

Цинковий електрод вкрили сплавом індію, олова та цинку. Покриття має мікроструктуру, схожу на корал, і допомагає цинку осідати рівномірніше. У тестах незахищений цинк виділяв водень та обростав дендритами, а електрод зі сплавом залишався гладшим і виділяв менше газу. Другий електрод виготовили на основі струмопровідного полімеру поліаніліну.

Результати випробувань

Повноцінний акумулятор у форматі пакетного елемента витримав 900 циклів заряджання й розряджання за температури −50 °C і зберіг 80% ємності. Окремо захищений цинковий електрод пропрацював понад 3200 годин у тесті з двома цинковими електродами за низького струму. Втім, це показник стабільності самого електрода, а не ресурсу всієї батареї.

Є й обмеження. Іони, які природно містяться в озерній воді, конкурують з іонами цинку за місце в поліаніліновому електроді, через що він накопичує менше заряду. Крім того, для масового виробництва доведеться оцінити вартість антифризу та захисного сплаву. Поки всі результати отримані лише в лабораторії.

Водночас сама ідея виглядає перспективною. Якщо солону воду можна використовувати без складного очищення, такі акумулятори могли б стати основою простих накопичувачів енергії для регіонів із суворими зимами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що батарея на цинку та йоді показала ресурс, недосяжний для звичайних акумуляторів. Дослідники з Університету Фліндерса в Австралії створили водну цинк-йодну батарею, яка в одному з режимів після 60 000 циклів зберегла понад 99% початкової ємності.