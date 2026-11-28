До релізу космічної рольової гри Exodus лишається трохи більше чотирьох місяців, і розробники вже розповіли, яке залізо знадобиться для неї на ПК. Студія Archetype Entertainment опублікувала одразу три конфігурації, від мінімальної до розрахованої на 4K.

Добра новина для власників не найновіших комп’ютерів. Для запуску вистачить GeForce RTX 2060, а для комфортної гри у 1440p з частотою 60 кадрів/с достатньо 16 ГБ оперативної пам’яті. Удвічі більше пам’яті знадобиться лише для 4K. Зате місця на накопичувачі доведеться звільнити чимало, гра займе 110 ГБ за будь-якої конфігурації.

Офіційні системні вимоги Exodus для ПК. Зображення: Archetype Entertainment

Мінімальні вимоги (1080p, 30 кадрів/с)

ОС — Windows 10 або Windows 11, DirectX 12 із Shader Model 6;

процесор — Intel Core i5-10400 або AMD Ryzen 5 3600;

відеокарта — NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 ГБ) або AMD Radeon RX 6600 (8 ГБ);

оперативна пам’ять — 16 ГБ;

накопичувач — 110 ГБ, SATA SSD.

Рекомендовані вимоги (1440p, 60 кадрів/с)

процесор — Intel Core i7-11700 або AMD Ryzen 5 7600;

відеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 ГБ) або AMD Radeon RX 7700 XT (12 ГБ);

оперативна пам’ять — 16 ГБ;

накопичувач — 110 ГБ, бажано NVMe SSD.

Вимоги для 4K (2160p, 60 кадрів/с)

процесор — Intel Core Ultra 7 265K або AMD Ryzen 7 9800X3D;

відеокарта — NVIDIA GeForce RTX 5080 (16 ГБ) або AMD Radeon RX 9070 XT (16 ГБ);

оперативна пам’ять — 32 ГБ;

накопичувач — 110 ГБ, бажано NVMe SSD.

В усіх трьох випадках розробники радять двоканальний режим оперативної пам’яті. Показники виміряли з налаштуваннями графіки, які гра підбирає автоматично. Технології масштабування на кшталт DLSS або FSR у вимогах не згадуються, тож з ними реальні вимоги цілком можуть виявитися м’якшими. Наскільки, стане зрозуміло вже після релізу.

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Що відомо про Exodus

Exodus часто називають ідейною спадкоємицею Mass Effect. Над грою працює чимало розробників, які створювали оригінальну трилогію, а видає її Wizards of the Coast. Головною зірковою появою в проєкті став голлівудський актор Меттью Мак-Конагі.

Реліз запланований на 7 квітня 2027 року на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S.