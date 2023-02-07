Геймери не захотіли купувати нову гру про супергероїв від Marvel

Початок продажів тактичної гри про супергероїв Marvel’s Midnight Suns виявився провальним. Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив інсайдер та кореспондент видання Bloomberg Джейсон Шрайєр , посилаючись на слова голови видавництва Take-Two Штрауса Зельника.

«Marvel’s Midnight Suns виявилася успішною з точки зору прийому пресою, але провальною у продажах. В інтерв’ю зі мною цього дня голова Take-Two Штраус Зельник сказав, що, можливо, причиною комерційної невдачі стало не найвдаліше вікно релізу гри», – написав Шрайєр.

Журналіст також додав, що поки що Зельник не ставить хрест на грі. Глава Take-Two сподівається, що Marvel’s Midnight Suns матиме «довгий хвіст продажів», як у інших ігор Firaxis.

Marvel’s Midnight Suns – це тактична стратегія з покроковими боями, в якій гравці керують супергероями із вигаданого всесвіту Marvel. За розробку відповідала студія Firaxis, відома з культової серії ігор XCOM.

Marvel’s Midnight Suns вийшла 2 грудня 2022 на PC, PlayStation 5 і Xbox Series X. При цьому до релізу готуються версії гри для PlayStation 4, Xbox One і Nintendo Switch. Її вихід очікується у березні 2023 року.