Критики тепло прийняли нову гру Mortal Kombat 1

Критики тепло прийняли Mortal Kombat 1, нову гру у серії культових файтингів від студії NetherRealm. Це випливає із середнього балу проекту на агрегаторі рецензій Metacritic.

На момент публікації новини на Metacritic були зібрані оцінки від п’яти видань і тільки для версії PlayStation 5. Редакція Gaming Age поставила новинці вищий бал – 100 зі 100, COGconnected – 90 зі 100, CGMagazine – 90 зі 100, VG247 – Screen Rant – 70 зі 100. Таким чином, поточний середній бал гри складає 85 зі 100.

Журналісти похвалили Mortal Kombat 1 за грамотний розвиток багаторічної франшизи, а також за нову ігрову механіку Kameo, яка дозволяє закликати на арену неігрових персонажів із класичних частин файтингу. Новий одиночний режим «Вторгнення» теж сподобався більшості критиків, оскільки затримує увагу геймерів на грі навіть після проходження сюжетної кампанії.

Повноцінний реліз Mortal Kombat 1 відбудеться 19 вересня 2023 року на PlayStation 5, Xbox Series X та S, а також ПК. Покупці розширеної версії гри отримають ранній доступ уже 14 вересня.