PlayStation повертає забуті серії. Хто робить новий Ape Escape і які ігри можуть наступними вийти з небуття

Sony, судячи з повідомлень, збирається повернути на PlayStation кілька забутих серій, і першою може стати Ape Escape, класика про ловлю мавп. Новою частиною, за даними журналіста Джеффа Герстманна, займається студія Evening Star, яку заснували розробники Sonic Mania. Про це він розповів у власному шоу, а видання Video Games Chronicle підтвердило його слова через свої джерела. Офіційно Sony проєкт не анонсувала, а участь Evening Star теж не підтверджена.

Герстманн, колишній головний редактор Giant Bomb, каже, що почув про гру ще в лютому на конференції DICE. За його словами, над нею працює сторонній колектив, відомий проєктом Penny’s Big Breakaway. Судячи з усього, гру схвалили зовсім нещодавно, тож розробка тільки починається. Дати виходу й платформ ніхто не називав.

Припущення підсилюють непрямі ознаки. Видання Push Square помітило, що Evening Star шукала 3D-художника з досвідом створення персонажів в аніме-стилі. Керівник студії Дейв Паділья 2025 року переїхав до Токіо, і приблизно тоді ж почався набір працівників. Технічний директор і геймдизайнер Penny’s Big Breakaway Гантер Бріджес, за даними Push Square, давній шанувальник Ape Escape. Сама Penny’s Big Breakaway вийшла 2024 року й належить до яскравих тривимірних платформерів, а цей жанр добре пасує до формули Ape Escape.

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Повернення серії вписується в ширшу стратегію Sony. Інсайдер NateTheHate стверджує, що компанія хоче відродити давно забуті франшизи та приймає ідеї для їхнього перезапуску. Серед кандидатів він називає Sly Cooper і MotorStorm. До того ж Sony дедалі частіше передає власні серії стороннім студіям за ліцензією, наприклад Everybody’s Golf: Hot Shots 2025 року випустила Bandai Namco. На початку вересня з’явилися й повідомлення, що ремейк або ремастер Killzone перебуває на ранній стадії виробництва, а Guerrilla нібито створює його разом зі сторонньою студією. Жодну з цих ігор Sony офіційно не підтверджувала.

Ape Escape дебютувала на першій PlayStation 1999 року й стала першою грою, для якої потрібен був контролер із двома аналоговими стиками. Останньою великою номерною частиною лишається Ape Escape 3 2005 року, а далі серія виходила лише у вигляді невеликих ответвлень. Оскільки дати релізу немає, говорити про ціну й вихід в Україні поки зарано.