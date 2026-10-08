PlayStation возвращает забытые серии. Кто разрабатывает новую игру Ape Escape и какие игры могут следующими выйти из забвения

Судя по сообщениям, Sony собирается вернуть на PlayStation несколько забытых серий, и первой из них может стать Ape Escape — классическая игра о ловле обезьян. По данным журналиста Джеффа Герстманна, над новой частью работает студия Evening Star, основанная разработчиками Sonic Mania. Об этом он рассказал в своём шоу, а издание Video Games Chronicle подтвердило его слова со ссылкой на свои источники. Официально Sony проект не анонсировала, а участие Evening Star также не подтверждено.

Герстманн, бывший главный редактор Giant Bomb, говорит, что услышал об игре ещё в феврале на конференции DICE. По его словам, над ней работает независимая команда, известная по проекту Penny’s Big Breakaway. Судя по всему, игра была одобрена совсем недавно, поэтому разработка только начинается. Даты выхода и платформы никто не называл.

Эти предположения подкрепляются косвенными признаками. Издание Push Square заметило, что Evening Star искала 3D-художника с опытом создания персонажей в стиле аниме. Руководитель студии Дэйв Падилья в 2025 году переехал в Токио, и примерно в то же время начался набор сотрудников. Технический директор и геймдизайнер Penny’s Big Breakaway Хантер Бриджес, по данным Push Square, является давним поклонником Ape Escape. Сама игра Penny’s Big Breakaway вышла в 2024 году и относится к ярким трёхмерным платформерам, а этот жанр хорошо вписывается в формулу Ape Escape.

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Возвращение серии вписывается в более широкую стратегию Sony. Инсайдер NateTheHate утверждает, что компания хочет возродить давно забытые франшизы и принимает идеи по их перезапуску. Среди кандидатов он называет Sly Cooper и MotorStorm. К тому же Sony всё чаще передаёт собственные серии сторонним студиям по лицензии, например, Everybody’s Golf: Hot Shots 2025 года выпустила Bandai Namco. В начале сентября появились также сообщения о том, что ремейк или ремастер Killzone находится на ранней стадии производства, а Guerrilla якобы разрабатывает его совместно со сторонней студией. Ни одну из этих игр Sony официально не подтверждала.

Ape Escape дебютировала на первой PlayStation в 1999 году и стала первой игрой, для которой требовался контроллер с двумя аналоговыми джойстиками. Последней крупной частью серии остаётся Ape Escape 3 2005 года, а дальше серия выпускалась лишь в виде небольших ответвлений. Поскольку даты релиза нет, говорить о цене и выходе в Украине пока рано.