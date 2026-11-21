Швейцарская компания E-Outdoor представила Snomo — электрические лыжи, которые позволяют исследовать заснеженные территории без опыта катания и лишних усилий. Они рассчитаны в первую очередь на отдыхающих на зимних курортах, а также на отели и организаторов экскурсий.

Под каждой лыжей расположен небольшой гусеничный механизм, похожий на привод снегохода. Он включается при каждом шаге и толкает человека вперёд. Уровень помощи регулируется беспроводным пультом на ручке одной из лыжных палок, поэтому справиться с такими лыжами сможет даже новичок.

Одного заряда аккумуляторов хватает примерно на три часа в зависимости от выбранной мощности. Сами лыжи короче и шире обычных беговых, что должно облегчить управление. Электродвигатели встроены непосредственно в конструкцию и, по словам разработчиков, работают практически бесшумно. Пара весит около 12 кг.

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Стоит учесть, что Snomo созданы для прогулок по относительно ровной местности, а не для скоростных спусков или горнолыжных трасс. Первые комплекты должны поступить в отели и к туристическим операторам уже этой зимой. Компания не называет цену, а о продаже частным покупателям пока речь не идет. Подобные прогулки могли бы заинтересовать и карпатские курорты, но информации о поставках в Украину нет.