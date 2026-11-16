Кубик Рубика впервые за 50 лет претерпел значительные изменения в конструкции

Легендарный кубик Рубика, который по-прежнему остается одной из самых популярных головоломок в мире, получил самое масштабное обновление конструкции за последние полвека. Компания Spin Master решила модернизировать внутренний механизм и материалы, сохранив знакомый всем внешний вид. Главная цель изменений — сделать вращение граней более плавным, уменьшить трение и повысить удобство использования.

Кубик Рубика был изобретён венгерским архитектором Эрнё Рубиком в 1974 году. С тех пор в мире было продано более 500 миллионов экземпляров этой головоломки, ставшей настоящим символом поп-культуры. Несмотря на простую конструкцию с шестью цветными гранями, классическая версия 3×3 имеет более 43 квинтиллионов возможных комбинаций. Даже самому изобретателю понадобился примерно месяц, чтобы впервые собрать свой кубик.

Что изменилось в новом кубике Рубика

По словам главного дизайнера проекта Карен Гарел, команда решила полностью пересмотреть внутреннюю конструкцию головоломки. В предыдущих версиях острые внутренние края деталей создавали дополнительное трение, а пружины механизма могли затруднять быстрое вращение граней. Из-за этого кубик иногда заклинивал, особенно при интенсивной сборке.

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Инженеры протестировали различные варианты пружин, пытаясь найти оптимальный баланс между плавностью движений и прочностью конструкции. После этого они заново спроектировали отдельные элементы кубика, скруглив внутренние края деталей. Внешние углы при этом остались традиционно острыми, поэтому головоломка сохранила свой классический вид.

Еще одним важным нововведением стало матовое покрытие цветных поверхностей. В отличие от традиционного глянцевого пластика, оно меньше отражает свет и обеспечивает более надежное сцепление с пальцами. Это особенно важно для участников соревнований по скоростной сборке кубика Рубика, где даже незначительное скольжение может повлиять на результат. Благодаря обновленному механизму грани также легче вращаются, даже если соседние элементы расположены не совсем ровно. Fast Company

Производитель планирует привлечь новое поколение игроков

Компания Spin Master, которая приобрела бренд Rubik’s в 2021 году, стремится сделать головоломку более привлекательной для современной аудитории. Разработчики хотят, чтобы кубик доставлял удовольствие не только во время решения, но и благодаря самому процессу вращения граней. Таким образом, он может выполнять роль своеобразной антистрессовой игрушки.

Наряду с обновлением дизайна производитель модернизировал официальный сайт Rubik’s. На нем появились иллюстрированная инструкция по сборке кубика за восемь шагов, интерактивный тест для определения подходящего способа решения и обучающие видеоролики.

В будущем Spin Master планирует развивать Rubik’s как бренд, связанный не только с классическим кубиком 3×3, но и с другими логическими играми и головоломками. Производитель рассчитывает, что обновленная конструкция поможет сохранить популярность легендарного изобретения среди нового поколения. Fast Company