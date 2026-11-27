Xiaomi представила в Китае новый бюджетный телевизор Redmi TV A55 2027 с 4K-экраном и частотой обновления 165 Гц. Для моделей этого класса такой показатель пока редкость, ведь даже более дорогие телевизоры часто ограничиваются 120 или 144 Гц. Новинка также получила высший класс энергоэффективности по китайской классификации.

Обычная цена телевизора составляет 1999 юаней, что примерно равно 11 700 гривен. Однако на старте продаж в рамках краудфандинговой кампании его можно купить за 1599 юаней, то есть около 9 350 гривен.

Экран на 165 Гц

Телевизор получил 55-дюймовую панель с разрешением 4K. Частота обновления составляет 165 Гц, тогда как у модели 2026 года она достигала 144 Гц. Для сравнения, серия Redmi TV A Pro 2026 уже предлагала 55-дюймовую версию со 144 Гц за те же 1999 юаней, так что новая модель стала еще привлекательнее для геймеров.

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Экран использует прямую светодиодную подсветку Direct LED. Также есть поддержка технологии MEMC, которая дорисовывает промежуточные кадры и делает движение более плавным в видео с низкой частотой кадров. Рамки вокруг дисплея тонкие, поэтому телевизор выглядит современно даже несмотря на доступную цену.

Основные возможности Redmi TV A55 2027

Начинка и подключение

Основой телевизора стал пятиядерный процессор на ядрах Cortex-A55. Его дополняют 1,5 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища для приложений. Это скромные показатели, однако для просмотра видео и работы со стриминговыми сервисами их вполне достаточно.

Пятиядерный процессор, 1,5 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти

Для беспроводной связи предусмотрены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Среди разъемов есть два HDMI 2.0, два USB 2.0 Type-A, а также AV, Ethernet и оптический выход S/PDIF. За звук отвечают два динамика мощностью по 10 Вт с пиковой мощностью до 12 Вт каждый. Они расположены вдоль нижнего края корпуса, а для лучшего воспроизведения низких частот предусмотрены два басовых канала.

HyperOS 4

Телевизор работает под управлением HyperOS 4. По данным Xiaomi, новая версия системы запускает приложения на 40,04% быстрее, а видео воспроизводится на 31,5% быстрее, чем в предыдущей версии. Также есть голосовой ассистент Xiao AI, трансляция изображения со смартфона, управление воспроизведением на расстоянии и детский режим.

Пока Redmi TV A55 2027 представили только для китайского рынка. О международном релизе компания ничего не сообщала.

Напомним, ранее мы писали, что Xiaomi представила телевизоры TV A Pro e. В линейку вошли девять моделей с QLED-экранами диагональю до 85 дюймов и поддержкой ассистента Gemini. Таким образом Xiaomi продолжает активно обновлять свои телевизионные линейки.