Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 снова подорожают: больше всего вырастут цены на топовые модели

Производители видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 готовят очередное повышение цен в ноябре 2026 года. По информации китайских источников, подорожание коснется всей линейки, а больше всего придется доплачивать за мощные RTX 5080 и RTX 5090D V2.

Как сообщает VideoCardz со ссылкой на китайское издание Board Channels, компания Colorful уже пересмотрела закупочные цены на видеокарты GeForce RTX 50 для местных дистрибьюторов. В зависимости от модели и комплектации подорожание составляет от нескольких десятков до почти 500 долларов. Основными причинами называют рост стоимости памяти и других электронных компонентов, необходимых для производства графических ускорителей.

Наиболее заметные изменения ожидаются в верхнем ценовом сегменте. В частности, RTX 5090D V2, предназначенная для китайского рынка, может подорожать почти на 500 долларов, а RTX 5080 — примерно на 420 долларов. При этом эти суммы относятся к закупочной стоимости для поставщиков, а не непосредственно к розничным ценам в магазинах.

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Насколько подорожают видеокарты NVIDIA

Согласно обнародованным данным, производитель Colorful планирует следующие изменения закупочных цен:

Видеокарта Подорожание В гривнах GeForce RTX 5090D V2 330–495 долларов 15 000–22 500 грн GeForce RTX 5080 375–420 долларов 17 000–19 100 грн GeForce RTX 5070 Ti 150 долларов 6 800 грн GeForce RTX 5070 90–135 долларов 4 100–6 100 грн GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ 37–60 долларов 1 700–2 700 грн GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ 15–22 долларов 700–1 000 грн GeForce RTX 5060 8 ГБ 22–30 долларов 1 000–1 400 грн

Приведенные суммы в гривнах рассчитаны по курсу около 45,53 грн за доллар по состоянию на 3 ноября 2026 года. Они отражают возможное увеличение закупочной стоимости, а не гарантированное подорожание видеокарт в украинских магазинах.

Сообщается, что аналогичные изменения готовят бренды GALAX и KFA2. В частности, стоимость RTX 5060 в их ассортименте может вырасти примерно на 30 долларов, или 1400 гривен. Для более мощных моделей пересмотр цен может быть ещё более заметным, хотя окончательные суммы пока не подтверждены.

Подорожают ли видеокарты в Украине

Нынешнее повышение цен стало не первым за последние месяцы. Ещё в октябре китайские источники сообщали о пересмотре закупочных цен на RTX 5080 со стороны ASUS и Gigabyte. Тогда речь шла об увеличении стоимости примерно на 150–180 долларов в зависимости от производителя.

Для украинского рынка последствия пока остаются неопределенными. Местные магазины могут некоторое время продавать видеокарты из старых партий по прежним ценам, однако новые поставки, возможно, будут стоить дороже. На конечную стоимость также будут влиять курс валют, наличие товара и наценка продавцов.

По сообщениям отраслевых источников, рост стоимости компонентов затрагивает не только NVIDIA. Аналогичное давление наблюдается и в сегменте AMD Radeon RX 9000 и Intel Arc. Однако конкретных подтвержденных данных о подорожании этих видеокарт пока нет.

Сама компания NVIDIA пока не объявляла об официальном повышении рекомендованных розничных цен на GeForce RTX 50. Поэтому сообщения китайских поставщиков следует рассматривать как сигнал о возможных изменениях на рынке, а не как подтверждение одинакового подорожания во всех странах.