vivo Y32 5G получил аккумулятор емкостью 8000 мАч и степень защиты IP69, но на одной характеристике сэкономили

Новый vivo Y32 5G появился в каталоге производителя без отдельной презентации. Смартфон ориентирован на покупателей, для которых важны длительная автономность, защищенный корпус и поддержка мобильных сетей пятого поколения. При этом его не стоит путать с обычным vivo Y32, представленным в октябре 2026 года. Предыдущая модель работает в сетях 4G и оснащена процессором Unisoc, тогда как новинка получила более производительный чип Qualcomm.

Аккумулятор емкостью 8000 мАч и усиленная защита корпуса

Главной особенностью vivo Y32 5G стал аккумулятор емкостью 8000 мАч, который значительно превосходит аккумуляторы большинства бюджетных смартфонов. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 44 Вт, а также обратную зарядку на 7,5 Вт, благодаря которой телефон можно использовать для подзарядки других устройств. По заявлению производителя, аккумулятор способен сохранять более 80% первоначальной емкости даже после 1500 циклов зарядки. При этом фактическое время автономной работы будет зависеть от нагрузки и условий использования.

Особое внимание компания vivo уделила прочности конструкции. Корпус смартфона соответствует стандартам IP68 и IP69, которые предусматривают защиту от пыли, погружения в воду при определенных условиях и воздействия мощных струй воды. Кроме того, производитель заявляет о прохождении испытаний по стандарту MIL-STD-810H и получении пятизвездочной оценки SGS за устойчивость к падениям. Однако даже такая защита не гарантирует отсутствия повреждений при любых условиях эксплуатации.

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Характеристики и цена vivo Y32 5G

Смартфон оснащен 6,87-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1592 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Заявленная яркость экрана на улице достигает 1300 нит, а сертификация TÜV Rheinland подтверждает соответствие определенным требованиям по снижению уровня синего света. В то же время разрешение HD+ выглядит довольно скромно для такого большого дисплея, особенно на фоне конкурентов с более четкими Full HD+ панелями.

За производительность отвечает 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, который работает в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 объемом 128 ГБ. Предусмотрена возможность программного расширения оперативной памяти ещё на 6 ГБ, а также установки карты microSD ёмкостью до 2 ТБ. Смартфон работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6.

Для съемки установлена двойная основная камера с главным сенсором на 50 Мп и дополнительным модулем на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Среди других особенностей — стереодинамики, NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку питания.

vivo Y32 5G представлен в двух цветах: золотистом Dawn Gold и чёрном Midnight Black. Пока производитель указывает только одну конфигурацию памяти — 6/128 ГБ. Официальную стоимость и дату начала продаж компания пока не объявила, также нет информации о возможном появлении смартфона в Украине.