Honor 700 Pro удивит огромной батареей на 9000 мАч и вторым экраном: раскрыты характеристики смартфона

В сети появились новые подробности о Honor 700 Pro. Смартфону приписывают аккумулятор огромной ёмкости, дополнительный дисплей на задней панели и камеру на 200 Мп.

По информации китайских инсайдеров, новая серия Honor 700 будет включать три смартфона. Самой интересной моделью станет Honor 700 Pro, который получит ряд существенных улучшений по сравнению с предыдущим поколением.

Главной особенностью устройства может стать дополнительный 1,72-дюймовый экран на задней панели. Вероятно, его будут использовать для просмотра уведомлений, управления отдельными функциями и съемки селфи на основную камеру. В то же время точные возможности второго дисплея пока неизвестны.

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По предварительным данным, основной экран Honor 700 Pro будет иметь диагональ 6,57 дюйма, разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц.

Honor 700 Pro

Для съемки предусмотрена тройная камера с основным 200-мегапиксельным сенсором, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и перископическим телеобъективом на 50 Мп. При этом стандартная версия Honor 700 также может получить основную камеру на 200 Мп и сверхширокоугольную на 12 Мп.

Еще одним значительным обновлением станет аккумулятор емкостью 9000 мАч. Ожидается поддержка проводной зарядки мощностью 80 Вт, беспроводной — 50 Вт, а также реверсивной зарядки других устройств.

По информации китайского ресурса AnTuTu, презентация серии Honor 700 предварительно запланирована на ноябрь 2026 года. Однако сам производитель пока не подтвердил ни дату анонса, ни характеристики смартфонов. Поэтому окончательные параметры новинок ещё могут измениться.