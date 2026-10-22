OnePlus Ace 7 Pro получил усовершенствованную систему охлаждения: смартфон сможет снижать температуру на 10 градусов

Компания OnePlus раскрыла подробности необычной системы охлаждения для новых смартфонов Ace 7 и Ace 7 Pro. Производитель обещает значительно снизить нагрев устройств даже во время длительных игровых сессий.

Официальная презентация серии OnePlus Ace 7 состоится 29 октября в Китае. Накануне анонса президент китайского подразделения компании Ли Цзе поделился подробностями о новой системе активного охлаждения. По его словам, технология позволит одновременно поддерживать высокую производительность процессора и снижать нагрев корпуса смартфона.

OnePlus Ace 7 получит систему охлаждения с двумя воздушными потоками

Главной особенностью новинки станет встроенный вентилятор с двумя независимыми каналами циркуляции воздуха. Первый направляет прохладный воздух к процессору, помогая отводить тепло от основных компонентов. Второй охлаждает заднюю панель смартфона, чтобы устройство оставалось комфортным при держании в руках.

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Инженеры также продумали расположение вентиляционных отверстий. При горизонтальном использовании смартфона пальцы не должны перекрывать воздухозаборник, а нагретый воздух будет выводиться в сторону от рук пользователя. Это особенно важно для мобильных геймеров, которые проводят за игрой несколько часов подряд.

Система использует многослойный радиатор с ребрами, конструкция которого напоминает системы охлаждения компьютерных видеокарт. Согласно опубликованным характеристикам, радиатор имеет 14 слоев, а площадь теплообмена составляет 1264 мм². OnePlus заявляет о повышении эффективности отвода тепла на 20% по сравнению с обычными конструкциями.

За работу вентилятора будут отвечать отдельный температурный датчик и интеллектуальные алгоритмы. Они будут регулировать интенсивность охлаждения в зависимости от нагрузки. По утверждению производителя, новая технология способна снижать температуру во время игр на 10 °C, хотя независимого подтверждения этих показателей пока нет.

Что касается остальных характеристик, OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro, по предварительным данным, будут оснащены 6,78-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц. Обе модели могут быть оснащены аккумуляторами емкостью около 9000 мАч и основными камерами на 200 Мп.

Старшей версии Ace 7 Pro также приписывают процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 50-мегапиксельную перископическую камеру с 3,5-кратным оптическим зумом.

Окончательные технические характеристики и цены на смартфоны станут известны во время презентации 29 октября. Пока компания не сообщает, появится ли серия OnePlus Ace 7 за пределами китайского рынка.