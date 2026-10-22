OnePlus Ace 7 Pro отримав просунуту систему охолодження: смартфон зможе знижувати температуру на 10 градусів

Компанія OnePlus розкрила подробиці незвичайної системи охолодження для нових смартфонів Ace 7 та Ace 7 Pro. Виробник обіцяє значно зменшити нагрівання пристроїв навіть під час тривалих ігрових сесій.

Офіційна презентація серії OnePlus Ace 7 відбудеться 29 жовтня в Китаї. Напередодні анонсу президент китайського підрозділу компанії Лі Цзе поділився подробицями нової системи активного охолодження. За його словами, технологія дозволить одночасно підтримувати високу продуктивність процесора та зменшувати нагрівання корпусу смартфона.

OnePlus Ace 7 отримає охолодження з двома повітряними потоками

Головною особливістю новинки стане вбудований вентилятор із двома незалежними каналами циркуляції повітря. Перший спрямовує прохолодне повітря до процесора, допомагаючи відводити тепло від основних компонентів. Другий охолоджує задню панель смартфона, щоб пристрій залишався комфортним для тримання в руках.

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Інженери також продумали розташування вентиляційних отворів. Під час горизонтального використання смартфона пальці не повинні перекривати забір повітря, а нагрітий потік виводитиметься вбік від рук користувача. Це особливо важливо для мобільних геймерів, які проводять за грою кілька годин поспіль.

Система використовує багатошаровий радіатор із ребрами, конструкція якого нагадує охолодження комп’ютерних відеокарт. За оприлюдненими характеристиками, радіатор має 14 шарів, а площа теплообміну становить 1264 мм². OnePlus заявляє про підвищення ефективності відведення тепла на 20% порівняно зі звичайними конструкціями.

За роботу вентилятора відповідатимуть окремий температурний датчик та інтелектуальні алгоритми. Вони регулюватимуть інтенсивність охолодження залежно від навантаження. За твердженням виробника, нова технологія здатна зменшувати температуру під час ігор на величину до 10°C, хоча незалежного підтвердження цих показників поки немає.

Щодо інших характеристик, OnePlus Ace 7 та Ace 7 Pro, за попередніми даними, отримають 6,78-дюймові OLED-дисплеї з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 185 Гц. Обидві моделі можуть оснащуватися акумуляторами ємністю близько 9000 мАг та основними камерами на 200 Мп.

Старшій версії Ace 7 Pro також приписують процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 і 50-мегапіксельну перископічну камеру з 3,5-кратним оптичним зумом.

Остаточні технічні характеристики та ціни смартфонів стануть відомі під час презентації 29 жовтня. Поки компанія не повідомляє, чи з’явиться серія OnePlus Ace 7 за межами китайського ринку.