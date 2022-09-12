У модельному ряду iPhone з’явиться нова модель

Apple наступного року може випустити iPhone 15 Ultra. Про це заявили журналіст Bloomberg Марк Гурман та інсайдер Мінґ-Чі Куо.





Додавши Ultra до назви смартфона, як це роблять Samsung чи Xiaomi, Apple збирається наголосити на преміальних функціях смартфона. Передбачається, що нова модель замінить iPhone 15 Pro Max, яка отримає ексклюзивні функції та покращені характеристики. У поточній лінійці смартфонів моделі Pro та Pro Max відрізняються лише розміром екрану та ємністю акумулятора.

У мережі неодноразово обговорювалося, що у флагманському iPhone зразка 2023 з’явиться перископічна камера, нові чіпи Apple A17, а також роз’єм USB Type-C, який замінить застарілий фірмовий стандарт компанії Lightning. Ймовірно, поліпшення щодо камери дістануться саме версії iPhone 15 Ultra.