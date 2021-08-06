3 оптимальних смартфона з потужним акумулятором. Всі – не дуже дорогі

При виборі смартфона з потужним акумулятором в середньому ціновому сегменті зараз легко зайти в глухий кут, оскільки акцент на батареї почали робити практично всі виробники. З одного боку, це добре – всі девайси живуть довго. З іншого, важко розібратися, який з них оптимальний по співвідношенню ціна / якість.





Ми відібрали три найяскравіших середняка з потужною батареєю, які любителям автономних смартфонів слід розглядати в першу чергу.

Realme 8

Realme 8 володіє помітним молодіжним дизайном, яскравим Super AMOLED дисплеєм на 6.4-дюйма і хорошою апаратною начинкою. Смартфон побудований на базі чіпа Mediatek Helio G95, має 6 ГБ ОЗУ і 128 ГБ вбудованої пам’яті. За фотоможливості відповідає пристойна квадрокамера на 64 + 8 + 2 + 2 МП. Також в наявності NFC-чіп і ультразвуковий сканер відбитків пальців, вбудований в екран.

У плані автономності «вісімка» не б’є рекордів, батарея тут на 5000 мАг, чого вистачає на півтора-два дня активної роботи. Однак це компенсується підтримкою швидкої 30-ватної зарядки. 50% заряду будуть заповнені всього за 26 хвилин, а 100% – за 65 хвилин у розетки.

Що стосується ціни, в роздробі Realme 8 коштує близько 6 тисяч гривень.

Samsung Galaxy M62

Galaxy M62 – найкрутіший смартфон на ринку з точки зору чистої автономності. Він оснащений акумулятором з рекордною ємністю 7000 мАг, що забезпечує 2-3 дня інтенсивної роботи.

Крім цього, Samsung Galaxy M62 може похвалитися великим 6.7-дюймовим Super AMOLED екраном і потужним залізом. Усередині стоїть чіп Samsung Exynos 9825 в парі з 8 ГБ оперативної пам’яті – такий набір корейці ставили в флагманський Galaxy Note 10. Є 32-мегапіксельна фронталка, непогана основна камера на 64 + 12 + 5 + 5 МП і окремий слот під флешку, а наявність NFC модуля порадує любителів безконтактних платежів.

Здавалося б, ідеальний варіант від перевіреного бренду. Однак Galaxy M62 до сих пір не почав офіційно продаватися в Україні. Купити його можна тільки на сірому ринку, де за рідкісний смарт просять ~ 17 тисяч гривень. Сума солідна, тому рекомендувати M62 ми будемо тільки фанатам Samsung. Якщо трохи пожертвувати автономністю, то за ці гроші можна знайти більш цікавих конкурентів.

Xiaomi Poco X3 Pro

Нераціональність покупки M62 особливо проявляється на тлі Poco X3 Pro. Хітовий Xiaomi з плавним 120-герцовим екраном (6,67 дюйма), побудований на базі чіпа Snapdragon 860 – це процесор флагманського рівня, який набирає в AnTuTu значні 560 тис. балів. Нічого порівнянного по продуктивності за ці гроші немає і близько.

Основних камер у Poco X3 Pro чотири – 64, 13, 2 і 2 МП, але якість знімків тут на середньому рівні. Модель підтримує технологію NFC, має стереодинаміки і ІК-порт для прямого управління побутовою технікою. Акумулятор з хорошою ємністю 5160 мАг забезпечує впевнену дводенну автономність, при цьому від 0% до 60% він заряджається всього за 30 хвилин.

І що найприємніше, ціна X3 Pro не кусається. В українських інтернет-магазинах смарт можна знайти за 7 тисяч.