Новий телевізор Realme Smart TV Full HD оцінений дешевше 7000 гривень

Китайська компанія Realme офіційно представила новий телевізор Realme Smart TV Full HD, що став одним з найдоступніших представників свого класу. На індійському ринку модель оцінена в місцевий еквівалент 7000 гривень.





Пристрій одержав 32-дюймовий екран розширенням Full HD 1920 х 1080 пікселів з досить високою максимальною яскравістю в 400 ніт і 85-відсотковим охопленням колірного простору NTSC. Заявлена ​​підтримка функції Chroma Boost Picture Engine, яка відповідає за підвищення яскравості і насиченості картинки.

Основою телевізора став неназваний чотирьохядерний процесор MediaTek з графічним прискорювачем Mali-470 MP3. Передбачені скромні 1 Гбайт оперативної і 8 Гбайт постійної пам’яті. Для підключення джерел сигналу і периферії доступні три порти HDMI (один з ARC), два USB, SPDIF і DVB-T2. Є роз’єм Ethernet, однодіапазонний Wi-Fi і модуль Bluetooth 5.0.

Realme Smart TV Full HD працює під управлінням операційної системи Android TV.