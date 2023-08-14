Google Pixel 8 Pro розсекречено до анонсу

Майбутні смартфони Pixel 8, схоже, повністю розсекречені до офіційної презентації, як це траплялося майже з усіма пристроями Google. На вихідних до мережі просочився рекламний ролик Pixel 8 Pro, який, швидше за все, є справжнім, і розповідає про нову функцію Audio Magic Eraser.

Слоган відео – «Єдиний телефон із Audio Magic Eraser», а отже функцію навряд чи отримають попередні покоління Google Pixel. Вона має стати частиною відеоредактора Google Фото. Суть технології полягає в тому, що спочатку алгоритм розпізнає у відео різні звуки, а потім надає повзунки для Шуму, Людей і Музики, за допомогою яких можна приглушити окремі частини аудіодоріжки.

Так само працює функція Magic Eraser. Вона дозволяє видаляти з фото людей або об’єкти, які випадково потрапили в кадр.

Відео закінчується зображенням Pixel 8 Pro в світло-блакитному кольорі корпусу, який нагадує синій відтінок Pixel 7a. Девайс отримає оновлену область камери зі збільшеним чорним вирізом. Об’єктивів всього три, поряд з ними знаходиться спалах та датчик температури, який дозволить використовувати Pixel 8 Pro як безконтактний термометр.

Очікується, що Google випустить нові смартфони Pixel 8 та Pixel 8 Pro цієї осені.