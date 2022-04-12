Hardnews

Nokia припиняє свою діяльність на території Росії

12.04.2022
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Nokia

Керівництво компанії стверджує, що подальша присутність Nokia на території Російської Федерації більш неможлива. Постачання припинено. Науково-дослідницька діяльність у Росії також зупинено. Йдеться про тотальний вихід Nokia з російського ринку.


« Подальша присутність Nokia у Росії неможлива. За останні тижні ми зупинили постачання, припинили новий бізнес та переносимо нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії. Тепер ми можемо оголосити про вихід із російського ринку. У ході цього процесу нашим пріоритетом залишається безпека та благополуччя наших співробітників ».

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Втім, навіть після виходу Nokia не планує кидати своїх російських користувачів. Технічна підтримка здійснюватиметься. Те саме, ймовірно, стосується й обслуговування мереж. Принаймні компанія подасть заявку на отримання ліцензії для забезпечення такої підтримки в умовах західних санкцій.

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12.04.2022
Менше хвилини
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