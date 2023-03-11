Названо кращі камерафони до 20 тисяч гривень

Сайт Gizchina опублікував рейтинг із 10 найкращих смартфонів для фото- та відеозйомки, які можна придбати за не більше ніж 20 000 гривень.

На вершині списку знаходиться Redmi Note 11 Pro+, оснащений головним камерним модулем з роздільною здатністю 108 Мп, доповненим ширококутним об’єктивом на 8 Мп і макромодулем з роздільною здатністю 2 Мп. Крім того, цей телефон має передню камеру на 16 Мп.

На другому місці розташувався флагман Google Pixel 6 2021-2022 року, який вважається найкращим смартфоном у своїй ціновій категорії завдяки головній камері на 50 Мп та ультраширококутному сенсору на 12 Мп. Телефон також оснащений 8-мегапіксельною передньою камерою.

Трійку лідерів закриває Samsung Galaxy A53 5G, що забезпечує високу якість знімків за рахунок 64-мегапіксельної камери з оптичною стабілізацією. Смартфон також має ультраширококутну камеру на 12 Мп та макромодуль на 5 Мп. Фронтальна камера знаходиться на передній панелі і має роздільну здатність 32 Мп.

До рейтингу також увійшли OnePlus 9, Xiaomi 12, Pixel 6a, Oppo Find X3 Neo, Honor 50, OnePlus Nord 2T та iPhone SE 2022 року.