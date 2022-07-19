У процесорах AMD та Intel знайшли критичну вразливість

Процесори AMD і Intel можуть бути схильні до злому за допомогою нової вразливості типу Spectre/Meltdown. Про це повідомляє видання TechRadar.





Критичну проблему знайшли фахівці Федерального інституту технологій (ETH Zurich) із Швейцарії Йоханнес Вікнер та Кавех Разаві. За словами експертів, виявлена ​​вразливість дозволяє зловмисникам отримати доступ до пам’яті ядра. Системна вразливість під назвою Retbleed може бути застосована під час виконання чіпами обчислювальних операцій.

“Коли комп’ютери виконують спеціальні обчислювальні операції для прискорення операцій, вони залишають сліди, якими можуть зловживати хакери, щоб вразити процесори”, – зазначили дослідники. Зловмисники можуть отримати доступ до приватної інформації – ключів шифрування та паролів. Вразливість є особливо небезпечною, якщо процесори застосовуються для розрахунків у хмарних середовищах.

За словами Вікнера та Разаві, уразливості схильні практично всі процесори AMD та Intel. “Проте для отримання доступу до пам’яті та крадіжки інформації потрібні певні навички”, – підкреслив Йоханнес Вікнер.

Журналісти видання звернулися за коментарем до AMD та Intel. «Ми вже працювали з нашими галузевими партнерами щодо пом’якшення наслідків Retbleed. Системи Windows не торкнулися, оскільки вони захищені від уразливості за умовчанням», – відповіли представники Intel.