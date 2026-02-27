Бренд Amazfit несподівано випустив смартгодинник Active 3 Premium — сталевий корпус та сапфірове скло за 170 доларів

Компанія Amazfit офіційно розширила свою бігову лінійку смартгодинників, представивши нову модель Active 3 Premium. Пристрій отримав преміальні матеріали: його корпус виготовлений із нержавіючої сталі, а екран надійно захищений сапфіровим склом. Для зручності керування під час активних тренувань на корпусі передбачено чотири фізичні кнопки.

Годинник оснащений яскравим 1,32-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 466х466 пікселів. Його пікова яскравість сягає вражаючих 3000 ніт, що забезпечує ідеальну читабельність інформації на екрані навіть під прямим сонячним промінням.

Новинка орієнтована насамперед на бігунів та пропонує розширене відстеження спортивних метрик. Пристрій вміє вимірювати потужність бігу, лактатний поріг, час контакту із землею та підтримує спеціалізовані тренування (наприклад, фартлек). Також доступні десятки стандартних режимів для ходьби, велоспорту та інших видів активності.

Для точної навігації смартгодинник використовує одразу шість супутникових систем та пропонує 4 ГБ вбудованої пам’яті для завантаження офлайн-карт і маршрутів. За здоров’ям стежать функції моніторингу варіабельності серцевого ритму (ВСР), визначення VO2 Max, відстеження фаз сну та комплексна система оцінки рівня енергії BioCharge.

За автономність відповідає акумулятор місткістю 658 мАг, який забезпечує до 13 днів роботи у звичайному режимі використання. Крім того, годинник має вбудовані динамік та мікрофон для здійснення Bluetooth-дзвінків, підтримує фірмового голосового помічника Zepp Flow і дозволяє відповідати на сповіщення. Новинка вже надійшла у продаж у трьох кольорах (темно-синій, чорний та золотисто-білий) за ціною 169,99 долара.