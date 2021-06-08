Microsoft помістить відразу чотири камери під дисплей смартфона

У мережі опублікували новий патент Microsoft, який описує новий дизайн для пристроїв Surface. Вони отримають багато підекранних датчиків зображення, які будуть утворювати знаменитий логотип компанії, коли користувачеві не потрібні камери.





Джерела стверджують, що Microsoft останнім часом зосереджена на поліпшенні можливостей камери в пристроях. Нова розробка компанії називається «Лого камера». Суть її в тому, що чотири датчика зображення будуть розташовуватися так само, як елементи в логотипі Microsoft. Крім того, у кожної камери буде свій колірний фільтр у відповідності з кольорами на лого.

Датчики будуть розміщені під екраном пристроїв Microsoft Surface. Коли функціональність камери буде не потрібна, сенсори будуть відображати кольоровий логотип.

Стверджується також, що датчики забезпечать більш високу роздільну здатність і щільність пікселів завдяки оптимізації.