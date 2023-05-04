Коли не виcтачає на S23 ultra: представлено бюджетний смартфон зі стілусом

Компанія Motorola представила два доступні варіанти смартфонів: Moto G 5G, який підтримує стандарт зв’язку 5G, і Moto G Stylus, який має вбудований стилус. Як повідомляє 9to5Mac, обидві моделі коштують менше $250 (приблизно 10 000 гривень за поточним курсом).

Кожен пристрій має 6,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 720p і високою частотою оновлення – 120 Гц для Moto G 5G і 90 Гц для Stylus. Обидва смартфони оснащені акумулятором ємністю 5000 мАг, зарядним пристроєм потужністю 15 Вт та камерами високої роздільної здатності – 48 Мп у Moto G 5G та 50 Мп у Stylus.

Moto G 5G та Stylus мають 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ або 128 ГБ вбудованої пам’яті, залежно від моделі. Кожен телефон також має слот для карт пам’яті microSD і 3,5-мм роз’єм для навушників, але в них відсутня підтримка NFC.

Основна відмінність між двома моделями полягає в їхніх чипсетах: Moto G 5G використовує чіп Snapdragon 480+, тоді як Moto G Stylus працює на чіпі MediaTek Helio G85 Gaming Edition. Хоча останній не підтримує 5G, очікується, що продуктивність обох пристроїв буде порівнянною.

Обидва смартфони працюють під управлінням мобільної операційної системи Android 13. Moto G Stylus буде доступний для покупки 5 травня, а Moto G 5G – 25 травня.