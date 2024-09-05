Новий ноутбук Acer має геймпад, який можна від’єднати

Acer показала в рамках виставки IFA 2024 у Берліні незвичайний ноутбук. Project DualPlay являє собою концептуальний лептоп, який навряд чи стане комерційним продуктом: він швидше відображає інтерес споживачів до уніфікованих геймерських пристроїв. Характерною особливістю Project DualPlay став висувний і від’єднуваний ігровий контролер, а також висувні динаміки.

Така конструкція, розповіли в Acer, можлива за рахунок інших компонентів: залишається менше місця для акумулятора і системи охолодження, що для геймерського пристрою може бути критично. З іншого боку, можна вмістити щось додаткове.

Контролер сам по собі має модульну конструкцію з трьох компонентів, що від’єднуються: можна грати одному або розділити і грати з одним, центральна частина одночасно є тачпадом. При цьому Acer Project DualPlay, запевняють у компанії, легко б впорався з AAA-проектами.