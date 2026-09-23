Армія США випробувала дрон-носій, який запускає безпілотники в повітрі

У Форт-Брегг, штат Північна Кароліна, XVIII повітрянодесантний корпус Армії США перевірив автономний дрон-носій компанії Modalic. Випробування відбулися в межах навчань Scarlet Dragon 26-3, які тривали з 11 до 17 вересня 2026 року, повідомила Армія США.

Як працює повітряний носій

Апарат Autonomous Swarm Mothership під час польоту випускав менші безпілотники. Для системи спостереження це створювало завдання: продовжувати супровід носія, окремо розпізнавати запущені дрони та визначати пріоритетну загрозу після появи кількох повітряних цілей. Саме такий сценарій описаний в офіційних матеріалах навчань на DVIDS.

Компанія розробляє носії для збільшення дальності застосування роїв безпілотників. Її програмне забезпечення має забезпечувати автономну спільну роботу апаратів і виконання завдань зі збирання даних. Виробник орієнтує ці платформи на потреби США та союзників і заявляє про можливість масштабування їхнього застосування.

Захист перевіряли роями до 100 дронів

Окремі сценарії Scarlet Dragon передбачали застосування роїв із 50 та 100 безпілотників у поєднанні з іншими повітряними загрозами. Так військові навантажували мережу виявлення та перевіряли взаємодію сенсорів, засобів управління й протиповітряної оборони.

До випробувань також залучили вертольоти AH-64 Apache та радари Sentinel. Польоти на малій висоті допомагали оцінити, як наявне обладнання працює разом із новими автономними технологіями. За поясненням представників корпусу, протидроновий захист потребує поєднання різних засобів виявлення, радіоелектронної боротьби та ураження.

Підготовка до цих перевірок почалася ще в серпні. Тоді понад 50 компаній долучилися до заходу, присвяченого інтеграції протидронових технологій. Виробники сенсорів, розробники систем управління та постачальники зв’язку оцінювали роботу свого обладнання як окремо, так і у взаємодії з іншими рішеннями.

Під час попередніх випробувань військові з’ясовували, які цілі здатен виявити, супроводжувати й розпізнавати кожен сенсор. Зібрані дані мали допомогти сформувати точнішу та оперативнішу картину повітряного простору для командирів і операторів.

Наступний етап перевірки систем запланований на квітень 2027 року під час Scarlet Dragon 27-1. Він передуватиме масштабнішим навчанням Summit Strike у Форт-Драм у вересні того ж року.