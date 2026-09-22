100 км за хвилину заряджання: Sunwoda представила батарею, яка обіцяє скоротити зупинки до часу на каву

Нову літій-залізо-фосфатну батарею зі швидкістю заряджання 15C компанія показала на галузевій конференції в китайському Цзаочжуані, провінція Шаньдун. Sunwoda робить ставку на поєднання швидкого поповнення енергії, роботи за низьких температур і ресурсу, який має дозволити регулярно користуватися надшвидкісними станціями.

Заявлені характеристики поки описують можливості технології за даними виробника. Наскільки швидко заряджатиметься конкретний автомобіль, залежатиме також від його конструкції та доступної зарядної інфраструктури.

П’ять хвилин до 70% і швидке заряджання на морозі

За інформацією Sunwoda, підвищення рівня заряду з 10% до 70% займає приблизно п’ять хвилин. Ще за чотири хвилини батарея досягає 97%. Компанія стверджує, що отримала такі результати за кімнатної температури.

Sunwoda представила батарею для електромобілів, яка додає близько 100 км запасу ходу за хвилину заряджання та заряджається до 97% за 9 хвилин.

Для надшвидкого заряджання важлива здатність системи відводити тепло: передавання великої кількості енергії за короткий час створює значне теплове навантаження. Саме керування температурою Sunwoda називає одним із ключових напрямів своєї розробки. Водночас кімнатна температура під час випробувань сама собою не означає, що батарея обходиться без активного охолодження.

Окремо виробник навів показники для морозної погоди. За температури −20 °C заряджання від 10% до 97% нібито триває 15 хвилин. За оцінкою компанії, отриманої енергії вистачає приблизно на 700 км пробігу.

Утім, кілометри, які батарея «додає» за хвилину, не є універсальною характеристикою. Фактичний запас ходу залежить від енергоспоживання автомобіля та умов руху. Тому заявлені 100 км за хвилину варто сприймати як орієнтир виробника, а не гарантований результат для будь-якого електромобіля. Також цей показник не означає однакової швидкості поповнення енергії протягом усього заряджання.

Ресурс батареї та інфраструктура для великих потужностей

Sunwoda заявляє, що нові батареї відповідають вимогам гарантії на десять років або 300 тисяч кілометрів. За словами компанії, протягом гарантійного періоду кількість надшвидких заряджань не обмежуватиметься.

Так виробник намагається відповісти на одне з головних запитань щодо технології: чи не доведеться платити за короткі зупинки прискореним зношуванням акумулятора. Однак гарантійний строк не означає повної відсутності деградації, а докладні умови збереження ємності в наведеному повідомленні не розкриті.

Разом із батареєю компанія представила систему, яка об’єднує сонячну генерацію, стаціонарні накопичувачі та надшвидкі зарядні станції. Її задум полягає в тому, щоб накопичувати вироблену електроенергію й потім передавати її автомобілям із високою потужністю. Накопичувачі також можуть допомагати керувати піковим навантаженням на електромережу.

Sunwoda вже постачає батареї таким автовиробникам, як Geely, Dongfeng і GAC. Це створює потенційні можливості для впровадження новинки, але саме собою не підтверджує її появи в конкретних моделях.

Для водіїв головним стане поєднання сумісного електромобіля та станції, здатної забезпечити потрібну потужність. Без цього навіть батарея з високими паспортними показниками не скоротить зарядну зупинку до заявлених дев’яти хвилин.