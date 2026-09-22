iPhone 18 Pro отримав 7 балів за ремонтопридатність, але розбирання виявило слабке місце

Фахівці iFixit оцінили ремонтопридатність iPhone 18 Pro та Pro Max у попередні 7 балів із 10. Смартфони отримали зручне кріплення акумулятора й змінні модулі камер, однак доступ до внутрішніх компонентів може обернутися пошкодженням дисплея.

Під час розбирання трьох із чотирьох пристроїв команда пошкодила пластикову рамку екрана. Водночас експерти наголошують: такої вибірки недостатньо, щоб говорити про масовий дефект. В інших розбираннях подібних проблем не виникало. Причиною можуть бути властивості клею, нагрівання, техніка відкривання або особливості пластику.

Складність полягає в тому, що майже будь-який ремонт потребує зняття дисплея. Через це навіть заміна іншого компонента супроводжується ризиком пошкодити екран. Виявлена проблема поки не спричинила окремого зниження оцінки: iFixit планує додатково перевірити її повторюваність.

Натомість конструкцію акумулятора фахівці похвалили. Батарея розміщена в металевому лотку, закріпленому гвинтами. Його можна витягти разом з елементом живлення, не відокремлюючи приклеєну комірку. Це спрощує відповідний етап ремонту після відкривання корпусу.

Оцінка залишається попередньою також через незавершені перевірки доступності запчастин і програмного узгодження замінених компонентів. Експерти позитивно відзначили ремонтну підтримку Apple, проте остаточні висновки щодо всього процесу обслуговування ще попереду. Про це йдеться в матеріалі iFixit.

Програмна частина ремонту має практичне значення. Як пояснює Apple, після встановлення підтримуваної деталі інструмент Repair Assistant завантажує калібрувальні дані, щоб завершити її налаштування. До цього в історії обслуговування може відображатися повідомлення про незавершений ремонт. Для роботи помічника потрібні актуальна система, підключення до Wi-Fi та заряд акумулятора понад 20%.

Отже, фізична заміна компонента не завжди завершує процедуру: потрібно також виконати передбачене виробником налаштування. Якщо цього не зробити, деталь може працювати гірше, а для окремих компонентів пов’язані з ними функції залишатимуться недоступними до завершення калібрування.