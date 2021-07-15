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Розкрито характеристики Xiaomi Mi 12

15.07.2021
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Xiaomi Mi 10

Наступний флагман Xiaomi отримає камеру з рекордним розширенням. Про це повідомляє китайське видання MyDrivers.


Журналісти посилаються на запис в базі IMEI (International Mobile Equipment Identity), де помітили неанонсовані смартфон з кодовою назвою 2112123AC. Автори вважають, що це може бути новий флагманський апарат Xiaomi. У розсекреченому звіті говориться, що телефон вийде з камерою з роздільною здатністю 200 мегапікселів і розміром сенсора об’єктива до одного дюйма.

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Відомі й деякі інші характеристики пристрою. Імовірно, Xiaomi Mi 12 отримає підтримку швидкої дротової і бездротової зарядки потужністю 120 і 100 ват відповідно. Екран флагмана буде базуватися на панелі на основі низькотемпературного полікристалічного оксиду (LTPO) і відрізнятися розширенням 2K. Дисплей буде працювати з частотою від 1 до 120 герц.

Mi 12 – не єдиний смартфон з камерою рекордного дозволу, що знаходиться в розробці. У березні Samsung показала тизер пристрою, який має 200-мегапіксельну камеру з підтримкою штучного інтелекту.

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15.07.2021
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