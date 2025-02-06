Samsung Galaxy S25 Ultra чи iPhone 16 Pro Max: тест в популярних іграх

Три факти про змагання смартфонів:

iPhone лідирує в Genshin Impact: Забезпечує вищу частоту кадрів, але обмежений 60 FPS на Android.

Забезпечує вищу частоту кадрів, але обмежений 60 FPS на Android. Samsung перемагає у Wuthering Waves: Демонструє трохи кращу продуктивність, але з більшим енергоспоживанням.

Демонструє трохи кращу продуктивність, але з більшим енергоспоживанням. Обидва смартфони нагріваються: Samsung Galaxy S25 Ultra нагрівається сильніше за iPhone.

Автор YouTube-каналу Dame Tech провів цікаве порівняльне тестування флагманських смартфонів Samsung та Apple, зосередившись на реальній продуктивності в іграх, а не на синтетичних тестах. Для цього він використав популярні мобільні ігри Genshin Impact та Wuthering Waves. Результати виявилися цікавими та неоднозначними.

У Genshin Impact iPhone продемонстрував кращу частоту кадрів – 95,2 FPS, але це було досягнуто завдяки тому, що Android-версія гри була заблокована на позначці 60 FPS. Samsung Galaxy S25 Ultra стабільно тримав цю планку, хоча й з трохи нижчою роздільною здатністю екрана.

У Wuthering Waves Samsung Galaxy S25 Ultra показав себе краще, досягнувши середньої частоти кадрів 59,2 FPS проти 59 FPS у iPhone. Проте, за іншими показниками він відставав: споживав більше енергії та нагрівався сильніше.

Висновки: ефективність проти швидкості

Тестування показало, що iPhone працює ефективніше, але не завжди швидше за конкурента на Android. У кожній грі є свої особливості, які впливають на результат. Важливо зазначити, що обидва смартфони є потужними та здатними запускати сучасні ігри на високих налаштуваннях. Вибір між ними залежить від особистих потреб та пріоритетів користувача.