Sony готує новий PlayStation Portal: у базі Wi-Fi Alliance з’явилися два невідомі пристрої

Ще в січні з’явилися чутки, що Sony працює над оновленою версією своєї портативної консолі. Тепер вони отримали перше офіційне підтвердження — щоправда, опосередковане. 21 вересня у базі Wi-Fi Alliance з’явилися документи на два пристрої з індексами CFI-Y2000 та CFI-Y2105.

Саме префікс CFI-Y має ключове значення. Нинішній PlayStation Portal проходить у документації як CFI-Y1000 — з регіональними варіантами типу CFI-Y1001. Тож нові індекси вказують не на ревізію консолі PlayStation 5, а на наступне покоління самого Portal або ж на серйозне оновлення його апаратної частини. У самій базі пристрої описані як «комп’ютерні розважальні системи» — формулювання, яке Sony вже використовувала раніше.

Що відомо з документів? Новинки працюють під управлінням Android 15 і підтримують Wi-Fi 5 у діапазонах 2,4 та 5 ГГц. Також заявлені стандартний 3,5-мм роз’єм для навушників і USB-порт, який, судячи з формулювання, призначений виключно для заряджання. Новіших стандартів бездротового зв’язку — Wi-Fi 6, 6E чи 7 — у сертифікації немає.

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Найцікавіше — це те, чого в документах немає. Про екран у них не сказано ані слова. А саме дисплей був головною темою чуток: у січні інсайдер Kepler_L2 стверджував, що Sony готує на 2026 рік модель з OLED-панеллю замість нинішнього 8-дюймового РК-екрана. Сертифікація цю деталь не підтверджує, але й не спростовує.

Тобто наразі маємо твердий факт — два нові пристрої існують і готуються до виходу. А те, чи отримають вони OLED, чи залишаться з РК-дисплеєм, стане відомо пізніше.