Сусід Маска розкритикував мільярдера

Житель Техасу та сусід Ілона Маска Чап Емброуз висловився проти будівельних проектів мільярдера у сільській місцевості американського штату. Про це пише газета The Washington Post .

Програміст Емброуз розповів виданню, що організував ініціативну групу, яка чинить тиск на компанії Маска для скасування будівельних проектів поблизу їхніх будинків.

“Я просто не вірю, що керівництво цінує навколишнє середовище і ці спільні ресурси”, – зазначив він. Американець додав, що залишається шанувальником Маска, але хоче, щоб мільярдер був хорошим сусідом для жителів Техасу.

Американець упевнений, що The Boring Company, якою володіє Маск, порушує закон через свої плани зі скидання стічних вод до місцевих водних ресурсів.