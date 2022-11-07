В Україні створять флот надводних дронів

Володимир Зеленський в одному зі своїх останніх звернень анонсував створення флоту надводних дронів. Президент України розповів про те, що на United24 стартує ще один фандрайзинговий напрямок.

Атака Чорноморського флоту надводними безпілотниками показала високу ефективність. Після цього кожен українець зрозумів, чому так важливо, мати свій флот із БПЛА. Тоді пошкодження отримали три кораблі, один з них «Адмірал Макаров». Інститут вивчення війни впевнений, що за такою сміливою атакою стоять ЗСУ.

У першу чергу це допоможе захистити морські акваторії. При цьому, на чужі території країна не посягатиме.

Вже пів року минуло з моменту запуску платформи United 24, за ці 6 місяців вдалося зібрати 220 млн доларів США. Свої пожертви зробили люди з усього світу, які хотіли допомогти українцям перемогти у війні.

Українці також зможуть долучитися до збору коштів на флот із дронів. Це чудова нагода у короткому періоді створити суперсучасний дронний флот, щоб використовувати його для атак кораблів РФ.

Існує думка, що при підтримці США Україна зможе реалізувати цей план. Америка може передати надводні та підводні безпілотники. Їх перебування в акваторії Чорного моря вже є небезпечним для російських кораблів.

Білий дім може погодитись передати безекіпажні катери 4М Hydra. Їх використовують для ведення морської розвідки. Для боротьби з підводними човнами та визначенням місцеперебування мін можна використовувати безпілотний катер Seagull (країна-виробник Ізраїль). Для ударних операцій Україна може закупити американські безпілотні катери CUSV. Це лише мала частка того, що зможе отримати Україна.

Росіяни незадоволенні через це, тому можуть самостійно підірвати Каховську дамбу та звинуватити у цьому Українці із її лотом дронів.