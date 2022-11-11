ЗСУ продемонстрували, як працює найменший безпілотник

Black Hornet Nano — найменший з безпілотників, який використовують ЗСУ. Буквально декілька місяців тому стало відомо, що такі помічники будуть допомагати збройним силам збирати розвіддані, і ось, буквально на днях, у мережі з’явилося відео із БПЛА у дії.

Опублікував відео Володимир Волосюк, він же заснував відділення «Спецназ». Відео не нове, очевидно, що його відзняли декілька місяців тому. Можливо, показані перші запуски одразу після передачі їх українцям.

Літальний апарат дуже схожий на малий вертоліт, можна навіть подумати, що це іграшка, але ні. Це невловний та компактний розвідник. Назва перекладається, як чорний шершень. Вага пристрою всього 32 грами. Особливість мінідрона у тому, що він непомітний, та може збирати інформацію у ворога, майже під носом.

Засікти його на радарі чи почути шум неможливо. Пристрій використовує зашифрований канал зв’язку. Керує дроном оператор зі спеціального пульта. Усі дані «шершень» записує на SD-карту. БПЛА оснащений камерою та тепловізором. Додатково він може передавати зображення у режимі реального часу.

Швидкість польоту шершня сягає 5 м/с, а при сильному вітрові й до 8 м/с. Одного заряду вистачає на 2,5 години роботи. Дальність польоту 1 км. Тобто, за допомогою таких дронів можна отримати повну інформацію про противника на передовій лінії.

Українці отримали Black Hornet Nano від Великобританії та Норвегії. Про те скільки одиниць техніки було надано інформація відсутня. Відомо лише те, що партія дронів обійшлась у 9,6 млн доларів США, а у 2018 році один такий пристрій коштував 40 тисяч доларів.

Росіяни подібних пристроїв на своєму озброєнні не мають. Ті взагалі використовують іранську зброю. Тому у технологічному плані очевидно, що Україна на 10 кроків попереду.