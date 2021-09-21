Україна не увійшла в топ-50 країн за швидкістю проводового інтернету

Фахівці консалтингового агентства Cable.co.uk провели свіже міжнародне дослідження. Його метою було з’ясувати, в якому стані знаходиться провідний інтернет по всьому світу.





В рамках аналізу, експерти вивчили більше 285 тис унікальних IP-адрес, провівши при цьому понад 950 тис тестів, говориться на сайті агентства. За підсумком вони з’ясували, що доступ до найшвидшого інтернету у жителів неподалік від протоки Ла-Манш острова Джерсі.

Так, середня швидкість місцевого інтернету становить 274 Мбіт / с. Пов’язано це з тим, що Джерсі – перша територія, що повністю перейшла на оптоволоконное з’єднання.

За нею йдуть Ліхтенштейн (211 Мбіт / с) і Ісландія (191 Мбіт / с). Україна розмістилася лише на 77-му місці з показником в 25,26 Мбіт / с.

При цьому найповільніший інтернет на планеті в Туркменістані – там середня швидкість становить всього лише 0,5 Мбіт / с.